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انتشال جثة شاب أسفل كوبري الساحل

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انتشال جثة شاب أسفل كوبري الساحل انتشال جثة شاب أسفل كوبري الساحل

مصراوي Masrawy

01:42 م الأحد 27 ديسمبر 2020

كتب - محمد شعبان:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جثة غريق بنهر النيل أسفل كوبري الساحل.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من النجدة بالعثور على جثة طافية أسفل كوبري الساحل.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ نهري موجها بسرعة انتشال الجثة.

انتقلت القوات إلى محل البلاغ في حضور رجال الشرطة، وتم انتشال الجثة. وتبين أن الجثة لشاب في الثلاثينات يرتدي ملابسه.

وتم تسليم الجثة إلى أسرته بعد التعرف عليه، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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