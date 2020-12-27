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ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة ومخدرات في أسيوط

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ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة ومخدرات في أسيوط ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة ومخدرات في أسيوط

مصراوي Masrawy

01:41 م الأحد 27 ديسمبر 2020

كتب - سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، 3عناصر إجرامية، بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وكمية من المواد المخدرة.

معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، أفادت قيام (3 عناصر إجرامية - لاثنين منهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة منفلوط) بالإتجار في المواد المخدرة وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر واتخاذهم من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية آلية –17خزينة متنوعة - فرد رصاص –عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من نبات البانجو المخدر – كمية من الأقراص المخدرة - مبلغ مالي - 4 هواتف محمولة - سلاح أبيض - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

بمواجهة المتهيمن أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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