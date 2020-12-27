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تأجيل إعادة محاكمة مرشد الإخوان محمود عزت في "أحداث مكتب الإرشاد" لـ 26 يناير

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تأجيل إعادة محاكمة مرشد الإخوان محمود عزت في "أحداث مكتب الإرشاد" لـ 26 يناير تأجيل إعادة محاكمة مرشد الإخوان محمود عزت في "أحداث مكتب الإرشاد" لـ 26 يناير

مصراوي Masrawy

01:37 م الأحد 27 ديسمبر 2020

كتب - صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة الثانية "إرهاب"، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، إعادة إجراءات محاكمة الإرهابي محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتب الإرشاد، لجلسة 26 يناير 2021؛ لضم صورة رسمية من جلسة الحكم، ويطلب مسئول نشاط الإخوان بقطاع الأمن الوطني.

عقدت المحاكمة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمار.

كان المستشار طارق أبو زيد المحام العام الأول لنيابة جنوب القاهرة قد أحال قيادات الإخوان الي المحاكمة بعد أن وجهت النيابة لعزت الاشتراك مع باقي المتهمين من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة بواسطة الغير والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم ومواجهة المتظاهرين في ثورة 30 يونيو المطالبة برحيل الرئيس المعزول محمد مرسى مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص واصابة 91 آخرين.

ووجهت لهم النيابة تهم الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة والتخطيط لارتكاب الجريمة فقام المتهمون المتواجدين بالمقر بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش تجاه الضحايا قاصدين إزهاق أرواحهم.

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