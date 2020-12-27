أخبار عاجلة

بسبب "كورونا".. ممنوع دخول رأس البر لغير قاطنيها -
‏الصحة العالمية تمنح موافقتها الطارئة على لقاح فايزر -
رئيس لجان التحكيم في "مهرجان الإبل": قراراتنا دقيقة.. ونسبة الخطأ في عملنا تكاد تكون معدومة -
"النقل والمواصلات" تتصدى لـ4173 مخالفة في محطات المترو والقطارات -
روسيا تسعى للدوران حول القمر في خطوة تعتبر الأولى من نوعها -
القوى العاملة: تحصيل 700 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية -
"مكافحة الفساد": إعفاء الراشي من العقوبة الأصلية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها -
إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا -
"الرميح" يطلع على جهود "إغاثي الملك سلمان" لدعم اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري -
خبير عالمي في التصدي لـ "كورونا": اللقاح الذي وفرته المملكة آمن ومتوفر للجميع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

افتتاح مقري الإدارة التعليمية والمركز التكنولوجي لمكتب تموين مدينة بدر

Print
افتتاح مقري الإدارة التعليمية والمركز التكنولوجي لمكتب تموين مدينة بدر افتتاح مقري الإدارة التعليمية والمركز التكنولوجي لمكتب تموين مدينة بدر

مصراوي Masrawy

01:29 م الأحد 27 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم افتتاح مقري المركز التكنولوجي الخاص بمكتب تموين مدينة بدر بالمجاورة الخامسة الحي الثاني، وإدارة بدر التعليمية بمنطقة ٢٢٢ عمارة بمركز المدينة.

وأوضح مندور، في بيان اليوم، أنه حضر الافتتاحين، الدكتور عبدالنعيم حامد، وكيل أول وزارة بالقاهرة، والدكتور عبدالعزيز فهمي، مدير عام الإدارة التعليمية، ومصطفى جبريل، مدير عام إدارة التموين، وعبدالرحمن عبدالفتاح، رئيس مجلس الأمناء ولفيف من مسئولي المدينة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن ذلك يأتي في إطار الخطة الموضوعة لتوفير كافة الخدمات الحكومية للمواطنين المقيمين بالمدينة، وكذا التعاون المثمر والبناء بين جهاز مدينة بدر، ومجلس أمناء المدينة، ومديرتي التموين والتجارة الداخلية والتربية والتعليم بالقاهرة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
القوى العاملة: تحصيل 700 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

القوى العاملة: تحصيل 700 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

بروتوكول تعاون بين التموين ومحافظة الإسماعيلية لإنشاء مستودعات استراتيجية

بروتوكول تعاون بين التموين ومحافظة الإسماعيلية لإنشاء مستودعات استراتيجية

بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر

بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر

مصر أرض الجمال.. السياحة تطلق أغنية لـ"شيرين عبد الوهاب" للتهنئة بـ 2021

مصر أرض الجمال.. السياحة تطلق أغنية لـ"شيرين عبد الوهاب" للتهنئة بـ 2021

شبكة عيون الإخبارية