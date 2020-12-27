افتتاح مقري الإدارة التعليمية والمركز التكنولوجي لمكتب تموين مدينة بدر

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم افتتاح مقري المركز التكنولوجي الخاص بمكتب تموين مدينة بدر بالمجاورة الخامسة الحي الثاني، وإدارة بدر التعليمية بمنطقة ٢٢٢ عمارة بمركز المدينة.

وأوضح مندور، في بيان اليوم، أنه حضر الافتتاحين، الدكتور عبدالنعيم حامد، وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة، والدكتور عبدالعزيز فهمي، مدير عام الإدارة التعليمية، ومصطفى جبريل، مدير عام إدارة التموين، وعبدالرحمن عبدالفتاح، رئيس مجلس الأمناء ولفيف من مسئولي المدينة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن ذلك يأتي في إطار الخطة الموضوعة لتوفير كافة الخدمات الحكومية للمواطنين المقيمين بالمدينة، وكذا التعاون المثمر والبناء بين جهاز مدينة بدر، ومجلس أمناء المدينة، ومديرتي التموين والتجارة الداخلية والتربية والتعليم بالقاهرة.