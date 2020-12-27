ضمن خطة التطوير المؤسسي.. الأوقاف : 10 قيادات نسائية في الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تكليف عشر قيادات نسائية في الهيكل التنظيمي الجديد بالوزارة، وهن كالتالي:

1. المهندسة نهاد محمد سامي حتاتة لتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير .

2. رندا صلاح محمود دسوقي لتسيير أعمال الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

3. الدكتورة جنية محمود محمد عبد الرحمن لتسيير أعمال وظيفة الإدارة العامة للشئون الطبية .

4. سمر إبراهيم محمود مديرًا عاما للإدارة العامة لخدمة المواطنين.

5. المهندسة غادة عبد الحليم محمد عبد الحليم، لتسيير أعمال الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني.

6. منى حسين لتسيير أعمال الإدارة العامة للبر .

7. سوزان سمير جمعة محمد لتسيير أعمال الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني .

8. روض زكريا محفوظ لتسيير أعمال الإدارة العامة للأملاك .

9. هدى فؤاد يوسف لتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات .

10. غادة محمد أبو الوفا إسماعيل، مديرًا عاما للإدارة العامة للاستحقاقات والمزايا.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الأحد، أن ذلك يأتي ضمن الدفع بالقيادات النسائية، واهتمامها بالتوظيف الأمثل لطاقات جميع العاملين، وإيمانًا بإعطاء المرأة حقها على قدم المساواة مع زملائها بالعمل، ضمن عملية التحديث والرقمنة والتطوير المؤسسي وتطبيقًا لاعتماد الهيكل الإداري والتنظيمي الجديد.