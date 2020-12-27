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إصابة المتحدثة الإعلامية لمحافظة الشرقية بفيروس كورونا

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مصراوي Masrawy

01:19 م الأحد 27 ديسمبر 2020

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلنت الدكتورة أسماء عبدالعظيم، المتحدثة الإعلامية باسم محافظة الشرقية، اليوم الأحد، إصابتها وأولادها بفيروس كورونا المُستجد، مطالبة الجميع بالدعاء لها.

وقالت المتحدثة الإعلامية باسم الشرقية، في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله رب العالمين أنا Active كورونا وأولادي، أعتذر لو مش هاقدر أتكلم فون لأن النفس صعب شوية".

وأوضحت المحدثة الإعلامية كواليس اكتشاف إصابتها: "ولا أي حد كان مخالطني، وآخر تواجد ليا كان الخميس وكنت سليمة، لم أذهب لمكتبي بالديوان العام أمس، والأعراض ظهرت عليا مساء أمس.. دعواتكم لينا وربنا يحفظكم جميعًا".

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