بسبب "كمامات الركاب".. ضبط سيارتين مخالفتين في المنيا

مصراوي Masrawy
01:16 م الأحد 27 ديسمبر 2020
المنيا - محمد النادي:
ضبط الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، سيارتين ربع نقل لإقلالهما عددًا من العاملين بالمزارع على الطريق الصحراوى الغربي، بالمخالفة لقرار ارتداء الكمامات الواقية وبهما كثافة عالية من الركاب، وجرى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه السيارتين.
وأفاد بيان أصدرته المحافظة، اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال جولة ميدانية لنائب المحافظة؛ لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإجراءات مواجهة فيروس كورونا المُستجد.
وقال نائب المحافظ، إن هناك توجيهات من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة التزام السائقين والمواطنين، لقرار الدولة بارتداء الكمامات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة، مع استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقاً للقانون.