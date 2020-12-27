بسبب "كمامات الركاب".. ضبط سيارتين مخالفتين في المنيا

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

ضبط الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، سيارتين ربع نقل لإقلالهما عددًا من العاملين بالمزارع على الطريق الصحراوى الغربي، بالمخالفة لقرار ارتداء الكمامات الواقية وبهما كثافة عالية من الركاب، وجرى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه السيارتين.

وأفاد بيان أصدرته المحافظة، اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال جولة ميدانية لنائب المحافظة؛ لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإجراءات مواجهة فيروس كورونا المُستجد.

وقال نائب المحافظ، إن هناك توجيهات من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة التزام السائقين والمواطنين، لقرار الدولة بارتداء الكمامات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة، مع استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقاً للقانون.