هدفه الوصول للعالمية.. تفاصيل احتفال مستشفى الأورام في الأقصر بيوم الطبيب ـ صور

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مصراوي Masrawy

الأقصر – محمد محروس:

احتفل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام باليوم العالمي للطبيب، بسلسلة من الدورات التدريبية والإعلان عن الحصول على شهادات دولية للوصول لأعلى مستويات الخدمات المقدمة لصالح مرضى السرطان بالصعيد.

وقال الدكتور هاني حسين مدير عام المستشفى، إنه لتحقيق معادلة أفضل خدمات مجانية لصالح مرضى السرطان بالصعيد، يتم تقديم الدورات التدريبية والدعم الكبير لكافة الأطباء بمختلف أقساء المستشفى للحصول على كل ما هو جديد في مجال الأورام، موضحاً أن المستشفى حصل مؤخراً بعد سلسلة النجاحات بمختلف الأقسام على شهادات الأيزو الثلاثة في نظم الجودة والحفاظ علي البيئة والسلامة والصحة المهنية، وذلك عقب نجاح كبير لفريق العمل بالمستشفى بالتفوق في الكورسات التدريبية المختلفة خلال الفترة الماضية، وذلك تكليلاً للمجهودات الكبيرة والخدمات المميزة التي تقدمها لصالح مرضي السرطان من مختلف محافظات مصر.

وأوضح الدكتور محمد صابر مدير الصيدلية الإكلينيكية، أنه يوجد بالصيدلية أكثر من 40 صيدلي من أهل الأقصر وقنا داخل الصيدلية منهم 6 صيادلة حاصلين علي شهادة البورد الأمريكية للصيدلة الإكلينيكية وإثنين حاصلين علي دبلومة الصيدلة الإكلينيكية، وتم مؤخراً عمل بروتوكولات تعاون مع كليات الصيدلة بجامعة أسيوط وجامعة جنوب الوادي لنشر مفاهيم الصيدلة الإكلينيكية بين طلبة الصيدلة بالصعيد، والمشاركة في المؤتمرات العلمية الخاصة بهم، ويتم تقديم التدريب العملي لطلبة كليات الصيدلة لرسم أولي خطوات الحياة العملية لهم، وذلك لاكثر من 200 طالب وطالبة سنوياً خلال الأجازة الصيفية ومنتصف العام الدراسي.

أضاف وجرى تنظيم محاضرات نظرية وتدريبات لأطباء معمل الباثولوجي بالمستشفى لدعمهم وذلك من قبل أخصائيين المعامل على التقنيات المختلفة بالمعمل، حيث ألقى المحاضرات لهم كل من الدكتور محمد كمال استشاري الباثولوجي بكلية الطب جامعة قناة السويس، والدكتور أحمد على استشاري الباثولوجي بكلية الطب جامعة المنصورة وزميل الكلية الملكية للباثولوجي فى إنجلترا.

وكشف محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن تخطيط مجلس الأمناء بالمستشفى وكل أهل الخير والداعمين من رجال الأعمال، بالوصول بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر لأن تصبح أكبر مدينة طبية عالمية علي ارض مصرية لعلاج وبحوث الأمراض السرطانية وتقدم خدماتها بالمجان تماماً لأهالي الصعيد غير القادرين،

ويضيف المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أنه لكون مريض السرطان بالصعيد يحتاج الي مستشفى متكامل يقدم كل خدمات التشخيص من أحدث الأجهزة ( أشعة تشخيصية- أجهزة معامل ) وكل أنواع العلاج (جراحي-كيميائي-إشعاعي) وكل أنواع خدمات التأهيل (نفسي- اجتماعي-جسدي) من خلال متخصصين في علاج مرض السرطان، فمن أجل كل هذه الأسباب ونتيجة تضافر جهود مؤسسة شفاء الأورمان وجمعية الأورمان تم إنشاء أول وأكبر مستشفى متكامل لعلاج السرطان في صعيد مصر بالمجان وتجهيز المستشفى بأحدث اجهزة التشخيص والعلاج علي مستوي العالم في مجال الأورام السرطانية وتوفير اعلي مستوي من الرعاية الصحية المتخصصة والمتكاملة بالمجان لمرضي الأورام، بالإضافة الي توفير بيئة تعليمية وتدريبية وبحثية متكاملة وبرامج التوعية العامة والاكتشاف المبكر من أجل خفض معدل الوفيات وتخفيف المعاناة عن مرضى السرطان وأسرهم.