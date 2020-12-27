محافظ القليوبية: غلق 100 منشأة بسبب مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إغلاق 110 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة، والتي أصدرها وزير التنمية المحلية في الأول من ديسمبر، في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف بيان صادر عن محافظة القليوبية، اليوم الأحد، أنه جرى غلق وتشميع (40) مركز للدروس الخصوصية، تطبيقا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصا على صحة وسلامة الجميع.

وأهاب محافظ القليوبية بأصحاب المحلات والمقاهي والورش، بالالتزام بمواعيد الفتح والغلق الجديدة، تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا على أهمية الابتعاد عن التجمعات وخاصةً بالأماكن المغلقة حرصا على صحة المواطنين في ظل عودة انتشار الوباء.