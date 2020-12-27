أفريقيا وكورونا.. 5 ملفات على مائدة مجلس جامعة الإسكندرية- صور

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

أصدر مجلس خدمة المجتمع والبيئة بجامعة الإسكندرية في جلسته، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، 5 توجيهات مهمة لعمداء ووكلاء الكليات والمعاهد.

ووجه المجلس بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الحرم الجامعي، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19".

وقرر رئيس الجامعة تشكيل لجنة من أساتذة الجامعة، لمتابعة تطبيق إجراءات التطهير والتعقيم بكليات ومعاهد الجامعة، طبقاً للمعايير الصحية العلمية.

وقدم الدكتور فهمي شارل، الأستاذ بالمعهد العالي للصحة العامة، تقرير عن خطة جامعة الإسكندرية في مجابهة فيروس كرونا ومعدل الإصابات وطرق الوقاية.

واستعرض الدكتور إبراهيم رحاب، مستشار رئيس الجامعة للشئون الأفريقية، نتائج زيارته لفرع الجامعة بمدينة تونج بجنوب السودان الشهر الماضي.

وتضمنت الزيارة تفقد مقر فرع الجامعة، والوقوف على الاحتياجات اللازمة لتشغيله، ومدى جاهزية الفرع من الناحية الإنشائية لبداية الدراسة بكليتي الزراعة والطب البيطري في شهر أبريل المقبل.

وناقش المجلس دور القوافل الطبية وأهميتها في دعم العلاقات مع الدول الإفريقية، من بينها القافلة الطبية التي نظمتها الجامعة بمقاطعة كريتشو بكينيا، وأخرى إلي تنزانيا في مجال جراحات الأطفال.

وقال قنصوه، إن الجامعة تستعد لإرسال قوافل جديدة بعد توقفها بسبب أزمة "كوفيد 19"، فضلا عن منح طلاب دول حوض النيل ١٠٠ منحة على مستوى الدراسات العليا للدول الإفريقية، ومردود هذه المنح علي دعم العلاقات المصرية الإفريقية.

وفي سياق آخر، وافق المجلس على تفعيل مبادرة كلية الزراعة حول فصل وإعادة تدوير المخلفات تحت شعار Zero Waste داخل كليات ومعاهد الجامعة مع وضع الخطة التنفيذية لها.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من كلية الزراعة بسابا باشا حول مشاركة الكلية في مبادرة الحفاظ على الطبيعة، بالإضافة إلى تقرير الكلية عن الدورات التدريبية الخدمية الصيفية التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وكلف رئيس الجامعة وكيل كلية الآداب بالتنسيق مع وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، لوضع خطة لعقد سلسلة من الندوات التثقيفية عن بعد، لتوعية الطلاب بضرورة التمسك بالقيم والمبادئ القويمة والتعايش والحوار البناء وتعميق قيم الانتماء لديهم.

بينما وافق المجلس على عدد من المشروعات البحثية أبرزها بحث بعنوان "نحو تأسيس مركز مصري متوافق عالمياً للمكونات الصيدلانية للأمراض الحرجة"، وآخر عن " خط إنتاج اقتصادي لتصنيع أقنعة وجه بتقنية النانو مضادة للميكروبات".