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فحص 24 ألف سائح في مطار شرم الشيخ لمواجهة كورونا

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فحص 24 ألف سائح في مطار شرم الشيخ لمواجهة كورونا فحص 24 ألف سائح في مطار شرم الشيخ لمواجهة كورونا

مصراوي Masrawy

01:03 م الأحد 27 ديسمبر 2020

جنوب سيناء- رضا السيد:

قال مصدر بمديرية الشئون الصحية في جنوب سيناء، إنه جرى سحب عينات pcr الخاص بفيروس كورونا المستجد" كوفيد – 19"، لـ24198 سائحًا من مختلف جنسيات العالم داخل مطار شرم الشيخ الدولي خلال 4 شهور، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها المطار لمجابهة ، بالتعاون بين وزارات الصحة والسياحية، والطيران.

وأكد المصدر في تصريح له اليوم الأحد، أنه يجري عمل المسحة والتحليل للسائحين الذين لا يصطحبون تحليل " p.c.r " معهم من بلادهم فقط، ولا تجري المساحة للسائحين الذين أجروا المسحة في بلادهم قبل السفر ب 24 ساعة.

جدير بالذكر أن صحة جنوب سيناء توفر خدمة إجراء تحليل " Pcr " للمسافرين للخارج من المنازل مقابل انتقال رسوم بسيطة، للحفاظ على صحة المواطنين، وجرى استخراج أكثر من 8 آلاف شهادة تفيد عدم الاصابة بفيروس كورونا، للمواطنين الراغبين في السفر حتى الأن.

وتستخرج الشهادة معتمدة من المديرية، بعد تحصيل نسبة 5% حسب تعليمات وزارة المالية للدفع الكاش.

وتتيح المديرية تحليل Pcr لجميع الجنسيات، ولا يشترط الإقامة بجنوب سيناء، وتصل رسوم التحاليل للمصريين إلى 1200 جنيه، و للأجانب 100 دولار، وتظهر نتيجة التحاليل خلال 24 ساعة من سحب العينة.

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