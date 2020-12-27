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صور.. اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة أسيوط

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صور.. اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة أسيوط صور.. اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة أسيوط

مصراوي Masrawy

01:02 م الأحد 27 ديسمبر 2020

أسيوط - محمود عجمي:

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الأحد، المخطط التفصيلي لمدينة أسيوط (حي شرق وحي غرب)، وذلك ضمن خطة المحافظة لضبط منظومة البناء والقضاء على مخالفات البناء والبناء العشوائي وتسهيلاً لاستصدار تراخيص البناء وإعداد مشروعات التقسيم بما يطابق القوانين العامة.

جاء ذلك بحضور المهندسة إيمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.

وقال محافظ أسيوط، إن العمل في المخطط التفصيلي لمدينة أسيوط جرى عقب اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجي للمدينة وصدوره بالقرار الوزاري رقم 121 لسنة 2020 وفقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008، لافتًا إلى جرى اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة أسيوط بعد الانتهاء منه على مسطح 4 آلاف فدان.

وأوضحت المهندسة إيمان علي محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بمحافظة أسيوط، أنه جرى الإنتهاء من المخطط التفصيلي لمدينة أسيوط (حي شرق وحي غرب) لمساحة الحيز العمراني التي تصل إلى 4 آلاف فدان، مضيفة أن إعداد المخطط التفصيلي للمدينة جرى بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة كوزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العامة للتخطيط العمراني ومن يمثلهم بمركز التخطيط العمراني لإقليم أسيوط ومحافظة أسيوط بالتنسيق مع الأحياء (شرق وغرب) والإدارة الهندسية بهما وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

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