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محافظ أسيوط: بدء إجراءات تحويل 9 محطات وقود للعمل بالغاز الطبيعي

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محافظ أسيوط: بدء إجراءات تحويل 9 محطات وقود للعمل بالغاز الطبيعي محافظ أسيوط: بدء إجراءات تحويل 9 محطات وقود للعمل بالغاز الطبيعي

مصراوي Masrawy

01:00 م الأحد 27 ديسمبر 2020

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، عن البدء في اتخاذ اجراءات لتحويل 9 محطات وقود للعمل بالغاز الطبيعي بالإضافة إلى البنزين كمرحلة أولى، وجرى استكمال أوراق 6 محطات أخرى بمدينة أسيوط ومختلف مراكز المحافظة لمواجهة الزحام على محطات وقود الغاز الطبيعي.

جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة ومحمد اسماعيل وكيل وزارة بالمحافظة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى إنه خلال الـ 3 أشهر القادمة سيتم اضافة وتحويل عدد 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي لمواجهة الاقبال والزحام الشديد على محطات الغاز الطبيعي.

وشدد المحافظ، على سرعة نهو الإجراءات لتشغيل محطة غاز طبيعي تابعة للمحافظة بحي غرب أسيوط على مساحة 250 متر بعد استيفاء المستندات اللازمة قانونًا وجاري انشائها لمواجهة الاقبال الكبير على محطات الغاز الطبيعي بالمحافظة.

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