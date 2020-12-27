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جنوب سيناء تستقبل 262 ألف سائح خلال 4 شهور

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جنوب سيناء تستقبل 262 ألف سائح خلال 4 شهور جنوب سيناء تستقبل 262 ألف سائح خلال 4 شهور

مصراوي Masrawy

12:57 م الأحد 27 ديسمبر 2020

جنوب سيناء- رضا السيد:

استعدت منتجعات جنوب سيناء السياحية، لاستقبال الوفود السياحية من مختلف جنسيات العالم على الرغم من ظروف جائحة العالمية، بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية طبقًا لاشتراطات منظمة الصحة العالمية.

وأكد مصدر بمطار شرم الشيخ الدولي في تصريح له اليوم الأحد، أن المطار استقبل على مدار 4 شهور بداية من شهر سبتمبر الماضي وحتى اليوم 2414 رحلة جوية، وعلى متنهم 262ألف و371 سائحًا من مختلف دول العالم.

وقال المصدر إنه جرى التأكد من أن جميع السائحين يحملون نتيجة تحليل " p.c.r " الخاص بتحليل فيروس كورنا، وإجراء مسحة للسائحين الذين لا يحملون نتيجة تحليل " p.c.r " في مكان مخصص لإجراء الفحوصات، وثبت إيجابية جميع الحالات التي جرى عمل المسحة لهم.

وأوضح أن المطار يلتزم بمعايير الجودة الشاملة، وأنظمة السلامة، والذي تعد من أهم مؤشرات التقييم الفعلي في الأداء، و يساهم في تطوير جميع الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين، و يجري اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية منذ وصول الطائرة على أرض المطار بتقليد رش المياه، ودخول السائحين للمطار من خلال بوابات تعقيم، ، ومراعاة التباعد الاجتماعي، حفاظًا على سلامة السائحين والعاملين بالمطار، إضافة إلى تعقيم المطار بالكامل يوميًا.

جدير بالذكر أنه جرى تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية " 2015_ISO 9001 " لمطار شرم الشيخ الدولي، و المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS المتخصصة في هذا المجال.

كما جرى رفع كفاءة وتطوير معدلات الأداء بمطار شرم الشيخ، و تزويدها ببرج المراقبة الجوية للاطمئنان على سير العمل، وانتظام الحركة الجوية بالمطار، ومنظومة كاميرات حرارية التي تعمل على قياس درجات حرارة المسافرين والعاملين، وتابع الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة بالمطار للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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