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ضبط صاحب ثلاجة بحوزته كبدة ورنجة فاسدة في القاهرة

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ضبط صاحب ثلاجة بحوزته كبدة ورنجة فاسدة في القاهرة ضبط صاحب ثلاجة بحوزته كبدة ورنجة فاسدة في القاهرة

مصراوي Masrawy

01:18 م الأحد 27 ديسمبر 2020

كتب- سامح غيث:

تمكنت مباحث إدارة بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن ثلاجة مواد غذائية - كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان، بحوزته (940 كيلو كبدة "منتهية الصلاحية" – 135 كيلو كبدة – 720 كيلو لحوم – 600 كيلو رنجة – 550 كيلو أسماك وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بآية مستندات تدل على مصدرها ) وذلك لإدارته ثلاجة مواد غذائية "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وآخرى منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بمواجهة المتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بنشاطه غير المشروع على النحو المٌشار إليه.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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