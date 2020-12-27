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مقتل عامل في مشاجرة بسبب لعب الأطفال في القاهرة

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مقتل عامل في مشاجرة بسبب لعب الأطفال في القاهرة مقتل عامل في مشاجرة بسبب لعب الأطفال في القاهرة

مصراوي Masrawy

01:11 م الأحد 27 ديسمبر 2020

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة وفاة مواطن متأثراً بإصابته خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة وضبط الجناة.

تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها كلٍ من (عامل، مقيم بدائرة القسم "توفى متآثراً بإصابته") ، (ونجله، مقيم بذات العنوان ، مصاب بجروح وكدمات متفرقة).

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليهما وكلٍ من (شقيقين- مقيمين بذات العنوان) مصابان بكدمات متفرقة بالجسم، وذلك حال تواجدهم بمنطقة سكنهم بسبب خلافات بينهم حول الجيرة " لهو الأطفال" وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلٍ من الطرفان على الآخر بالضرب، وتعدى المتهمان على المجني عليهما باستخدام ( قطعة حديدية حادة – شومة) محدثان بهما الإصابات المشار إليها والتي أودت بحياة الأول ولاذا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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