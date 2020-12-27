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ضبط شرطي مُزيف استولى على أموال سيدة بدعوى توظيفها وشقيقها في الإسماعيلية

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ضبط شرطي مُزيف استولى على أموال سيدة بدعوى توظيفها وشقيقها في الإسماعيلية ضبط شرطي مُزيف استولى على أموال سيدة بدعوى توظيفها وشقيقها في الإسماعيلية

مصراوي Masrawy

12:58 م الأحد 27 ديسمبر 2020

كتب - سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة".

تبلغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسماعيلية من (إحدى المواطنات، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية ) بتضررها من(أحد الأشخاص- له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية) لقيامه بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منها على مبلغ مالي بعد إيهامها بقدرته على توظيفها وشقيقتها بإحدى الجهات الحكومية وكذا استخراج رخصة قيادة لزوجها منتحلاً صفة رجل شرطة على "غير الحقيقة".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (طبنجة صوت– هاتف محمول – مبلغ مالي)، وبمواجهته بما جاء بأقوال المُبلغة وما توصلت إليه التحريات، اعترف بإرتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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