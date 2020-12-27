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شرطة تضبط 1200 قضية متنوعة في يوم واحد

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شرطة التموين تضبط 1200 قضية متنوعة في يوم واحد شرطة تضبط 1200 قضية متنوعة في يوم واحد

مصراوي Masrawy

12:55 م الأحد 27 ديسمبر 2020

كتب - محمد الصاوي:

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (1203) قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة مصنعات اللحوم) بمحافظة القليوبية، بحوزته (2٫3 طن "مصنعات لحوم" بدون مستندات "مجهول المصدر"، غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة – 6 ماكينة أدوات إنتاج)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات (المدير المسئول عن شركة للصناعات الغذائية) بمحافظة الجيزة، بحوزته (2٫3 طن "جمبري - كاليماري" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ونجحت الحملات في ضبط (مالك مجزر لذبج الدواجن بدون ترخيص) بمحافظة كفر الشيخ، بحوزته (2 طن "دواجن كاملة") معبأة داخل عبوات تحمل علامات تجارية وهمية غير مسجلة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية بدون إشراف من الطب البيطري، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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