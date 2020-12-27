ضبط قائد سيارة بحوزته دقيق مُدعم بـ10 آلاف جنيه في القليوبية

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، (قائد سيارة) بمحافظة القليوبية، بحوزته (2 طن "دقيق بلدى") مدعم مخصصة للمخابز البلدية، تمهيداً للاتجار بها في السوق السوداء؛ قدرت بـ 10900 جنيهاً.

يأتي ذلك انفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.