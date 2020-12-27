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ضبط شخصين بحوزتهما 17 طن أعلاف وأسمدة مجهولة المصدر

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ضبط شخصين بحوزتهما 17 طن أعلاف وأسمدة مجهولة المصدر ضبط شخصين بحوزتهما 17 طن أعلاف وأسمدة مجهولة المصدر

مصراوي Masrawy

12:54 م الأحد 27 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

ضبطت شرطة بالمنوفية، (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص)، بحوزته (10 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت شرطة التموين بالغربية (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية والأعلاف)، بحوزته (7٫5 طن "أسمدة زراعية") بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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