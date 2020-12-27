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شرطة المنافذ تضبط 5 قضايا تهرب في يوم واحد

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شرطة المنافذ تضبط 5 قضايا تهرب في يوم واحد شرطة المنافذ تضبط 5 قضايا تهرب في يوم واحد

مصراوي Masrawy

12:53 م الأحد 27 ديسمبر 2020

كتب - علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 5 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية – قطع غيار سيارات).

وفي مجال الأمن العام، نجحت الحملات في ضبط (40) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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