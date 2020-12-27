جامعة الملك خالد تعلن مواعيد استقبال طلبات التحويل الداخلي والخارجي

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قالت: سيبدأ استقبال طلبات التحويل يوم 20 جمادى الأولى ويستمر حتى 25

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد بأبها اليوم مواعيد استقبال طلبات التحويل الداخلي والخارجي عبر البوابة الإلكترونية (أكاديمياً)، وذلك للطلاب والطالبات الراغبين في التحويل داخل كليات الجامعة، والتحويل إلى جامعة الملك خالد من جامعات أخرى، للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1442هـ.

وأبان عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني أنه سيبدأ استقبال طلبات التحويل من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى كلية أخرى يوم 20 جمادى الأولى الجاري، ويستمر حتى الـ 25 من الشهر نفسه، مشيراً إلى أن العمادة بدأت استقبال طلبات التحويل الخارجي من جامعة أخرى إلى جامعة الملك خالد وتغيير الدرجة العلمية (التحويل من بكالوريوس إلى دبلوم) من اليوم الأول من شهر جمادى الأولى الجاري وتستمر حتى اليوم الـ 25 من الشهر نفسه، فيما بدأ التسجيل ببرنامج البكالوريوس التكميلي لخريجي كليات المجتمع بجامعة الملك خالد "ترقية الدرجة العلمية للبكالوريوس لخريجي الدبلوم من جامعة الملك خالد" في الأول من شهر جمادى الأولى الجاري ويستمر حتى اليوم الـ 29 من الشهر نفسه.

ودعا "القرني" الراغبين في الاطلاع على شروط وآليات ومواعيد التحويل والتسجيل ببرنامج البكالوريوس التكميلي إلى الاطلاع على موقع الجامعة، أو من خلال الرابط: https://drive.google.com/file/d/1h4bLHoZFsmdfJ89UqB7F-z1-z_GTZAxj/view، مؤكداً أن تقديم طلبات التحويل سيكون إلكترونيّاً عبر البوابة الإلكترونية.اعلان التحويل.pdf