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ماذا يعني الحُكم بإيداع "طفل المرور" دار رعاية ومتى يخرج؟

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ماذا يعني الحُكم بإيداع "طفل المرور" دار رعاية ومتى يخرج؟ ماذا يعني الحُكم بإيداع "طفل المرور" دار رعاية ومتى يخرج؟

مصراوي Masrawy

12:32 م الأحد 27 ديسمبر 2020

كتب- محمود السعيد:

قضت محكمة الطفل المنعقدة بالأميرية، اليوم الأحد، بإيداع "طفل المرور" إحدى دور الرعاية، معاقبة اثنين من أصدقائه بالحبس عام وغرامة 10 آلاف لكل منهما.

المتهم الأول أحمد أبو المجد، يبلغ من العمر أقل من 15 عامًا ويواجه اتهامات بإحرازه وآخرين جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري

فماذا قال القانون عن عقوبة "طفل المرور"؟

تنص المادة 101 من قانون الطفل 12 لسنة 1996، على أن يُحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، إذا ارتكب جريمة بالاختيار من بين 8 تدابير الاحترازية

وفي حالة "طفل المرور"، عاقبت المحكمة الطفل المتهم بالتدبير الثامن وهو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

ماذا بعد الحُكم، وما مدة الإيداع؟

حظرت المادة 7 من قانون الطفل تحديد مدة للإيداع في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، و أوجبت على المحكمة متابعة أمر الحدث (الطفل) عن تقرير تقدمه المؤسسة التي أودع بها الطفل كل شهرين على الأكثر لتقرر المحكمة إنهاء التدبير فورًا أو إبداله حسب الاقتضاء.

وأكدت المادة على المحكمة أن تراعي أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة، وفي جميع الأحوال يتعين ألا تقضي المحكمة بتدبير الإيداع إلا كملاذ أخير،

وفي جميع الأحوال، يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح.

وأشارت المادة 110 إلى أن التدبير (الإيداع في حالة طفل المرور) ينتهي ببلوغه الحادية والعشرين.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم أحمد أبوالمجد و4 آخرين من أصدقائه بعد نشرهم يسخر من موظفين عموم وإهانة شرطي مرور وقيادة سيارة بدون ترخيص، وفي غير الأحوال المصرح بها.

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