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رئيسة وزراء الدنمارك عن بدء التلقيح ضد كورونا: نقطة تحول هائلة

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رئيسة وزراء الدنمارك عن بدء التلقيح ضد كورونا: نقطة تحول هائلة رئيسة وزراء الدنمارك عن بدء التلقيح ضد كورونا: نقطة تحول هائلة

مصراوي Masrawy

12:51 م الأحد 27 ديسمبر 2020

كوبنهاجن- (د ب أ):

بدأت الدنمارك اليوم الأحد حملة لتلقيح الأفراد في دور الرعاية باللقاح المضاد لكورونا الذي طورته شركتا بيونتيك الألمانية وفايزر الأمريكية.

وأشارت تقارير إلى أن ليف هاسلبرج، 79 عامًا، كان هو أول شخص في الدنمارك يتلقى اللقاح.

وقال الطبيب الذي أعطاه حقنة اللقاح :"دعونا نأمل أن يكون الأمر فعالا"، ليرد عليه هاسلبرج :"إذا لم يحدث هذا، فسوف آتي وألاحقك".

وقالت رئيس الوزراء ميت فريدريكسن إن هناك "ضوءا في نهاية النفق، بعد العام الأكثر صعوبة منذ الحرب العالمية الثانية."

وأضافت فريدريكسن، التي بدت متأثرة، للصحفيين إن هذه "نقطة تحول هائلة للعالم بأسره".

إلا أنها أكدت في الوقت نفسه على أنه من الضروري الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وعدم إقامة حفلات في رأس السنة.

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