شرائع مكة.. جولات رقابية على أفران التميس والبسطات تضبط عدة مخالفات

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جاءت للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية.. وتمت مصادرة كميات من الأطعمة

نفّذت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، جولات رقابية على أفران التميس ضمن نطاق البلدية؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي، أن الجولات الرقابية المنفذة من قِبَل قسم المواد الغذائية والصحة العامة بالبلدية، أسفرت عن ضبط عدة أفران مخالفة، تَمَثلت في ضبط 3 أفران تميس لديها نقص الوزن المقرر، وفرنان لا يوجد لديها أكياس ورقية ولوحة أوزان الخبز، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

من جانب آخر نفّذت الفِرَق الرقابية في بلدية الشرائع، حملاتها الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين في حجز الشرائع، وأسفرت الحملات عن إتلاف 20 مبسطًا عشوائيًّا مخالف، ومصادرة 107 كجم خضروات وفواكه وتسليمها لجمعية "إكرام لحفظ الطعام"، بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد "العصيمي" أن الجولات الميدانية مستمرة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية في أفران التميس في المنطقة، وشدد ‫على منع استخدام الأكياس البلاستيكية أو قطع الكرتون الملوثة، والالتزام باستخدام الأطباق الورقية النظيفة، لحفظ أقراص التميس.

ولفت إلى أن للمواطن والمقيم دورًا كبيرًا للحد من انتشار الباعة الجائلين؛ من خلال الشراء من المحلات النظامية المرخصة من البلدية؛ مؤكدًا اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

أمانة العاصمة المقدسة