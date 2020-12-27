تحطم مروحية شمالي باكستان والحكومة تعزو الحادث "لأسباب فنية"

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

إسلام آباد- (بي بي سي):

تحطمت مروحية عسكرية في إقليم الهيمالايا الجبلي شمالي باكستان، مما أسفر عن مقتل جنديين وطيارين كانا على متنها.

وكانت المروحية تنقل جثة جندي إلى مستشفى عسكري في بلدة سكاردو النائية.

وقال الجيش إن الحادث وقع "لأسباب فنية".

يأتى هذا في وقت تدعم فيه باكستان مفاوضات سلام بين الحكومة الأفغانية و مسلحي حركة طالبان.

ومن المقرر أن يلتقي وفد حركة طالبان رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، خلال زيارتهم للعاصمة إسلام آباد التي بدأت اليوم لمدة 3 أيام.

وشدد مكتب وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أن إسلام آباد ستواصل دعمها لـ "تسوية سياسية شاملة موسعة من أجل إرساء سلام دائم واستقرار وازدهار في أفغانستان والمنطقة".