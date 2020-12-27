سقط من سيارة ودسهته أخرى.. مصرع طفل في حادث سير بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة على طريق بشبين الكوم، بعدما سقط من سيارة أثناء تشبثه بها من الخلف وسقوطه، ودهسته سيارة أخرى.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد أحمد عرفة رئيس مباحث قسم شبين الكوم، يفيد بوفاة الطفل "م.أ.ا" 8 سنوات، مقيم بالحي القلبي بشبين الكوم، عقب سقوطه من سيارة ودهسه أسفل عجلات سيارة آخرى، وتقرر نقل الجثمان للمستشفى التعليمي.

وتبين أن الطفل توفى متأثرًا بإصابته بكسر في عظام الجمجمة والوجه، فور سقوطه تحت سيارة يقودها "ش.ع.ش"، سائق من العزبة الغربية بالمدينة، وتحرر عن الواقعة محضر رقم 16613 جنح قسم شبين الكوم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.