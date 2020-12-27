أخبار عاجلة

بسبب "كورونا".. ممنوع دخول رأس البر لغير قاطنيها -
‏الصحة العالمية تمنح موافقتها الطارئة على لقاح فايزر -
رئيس لجان التحكيم في "مهرجان الإبل": قراراتنا دقيقة.. ونسبة الخطأ في عملنا تكاد تكون معدومة -
"النقل والمواصلات" تتصدى لـ4173 مخالفة في محطات المترو والقطارات -
روسيا تسعى للدوران حول القمر في خطوة تعتبر الأولى من نوعها -
القوى العاملة: تحصيل 700 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية -
"مكافحة الفساد": إعفاء الراشي من العقوبة الأصلية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها -
إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا -
"الرميح" يطلع على جهود "إغاثي الملك سلمان" لدعم اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري -
خبير عالمي في التصدي لـ "كورونا": اللقاح الذي وفرته المملكة آمن ومتوفر للجميع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

وصول دفعة من أطباء الجامعات لدعم مستشفى المركزي

Print
وصول دفعة من أطباء الجامعات لدعم مستشفى بئر العبد المركزي وصول دفعة من أطباء الجامعات لدعم مستشفى المركزي

مصراوي Masrawy

12:52 م الأحد 27 ديسمبر 2020

شمال سيناء – أشرف سويلم :

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء اليوم الأحد، أن مستشفى المركزي استقبل دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء، وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وصرح الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم 11 طبيبًا في تخصصات الجراحة العامة، جراحة العظام، جراحة الأوعية الدموية، جراحة مخ وأعصاب، جراحة أورام، جهاز هضمي، جراحة القلب والصدر، جراحة مخ واعصاب ،الباطنة، التخدير، والأشعة.

أضاف شوكة، أنه سيستمر وصول الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعات القاهرة، الأزهر، الزقازيق، المنصورة، في مختلف التخصصات تباعًا كل أسبوع إلى المحافظة، لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى بالمجان، إلى جانب المحاضرات والتدريب العملي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
القوى العاملة: تحصيل 700 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

القوى العاملة: تحصيل 700 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر

بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر

مصر أرض الجمال.. السياحة تطلق أغنية لـ"شيرين عبد الوهاب" للتهنئة بـ 2021

مصر أرض الجمال.. السياحة تطلق أغنية لـ"شيرين عبد الوهاب" للتهنئة بـ 2021

بعد هروبهم من الكفيل..تفاصيل القبض على 3 صيادين مصريين في السعودية

بعد هروبهم من الكفيل..تفاصيل القبض على 3 صيادين مصريين في السعودية

شبكة عيون الإخبارية