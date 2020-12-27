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شمال سيناء – أشرف سويلم :

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء اليوم الأحد، أن مستشفى بئر العبد المركزي استقبل دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء، وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وصرح الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم 11 طبيبًا في تخصصات الجراحة العامة، جراحة العظام، جراحة الأوعية الدموية، جراحة مخ وأعصاب، جراحة أورام، جهاز هضمي، جراحة القلب والصدر، جراحة مخ واعصاب ،الباطنة، التخدير، والأشعة.

أضاف شوكة، أنه سيستمر وصول الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعات القاهرة، الأزهر، الزقازيق، المنصورة، في مختلف التخصصات تباعًا كل أسبوع إلى المحافظة، لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى بالمجان، إلى جانب المحاضرات والتدريب العملي.