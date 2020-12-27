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محافظ الغربية: تجربة جديدة لنقل القمامة توفر 6 ملايين جنيه سنويًا

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محافظ الغربية: تجربة جديدة لنقل القمامة توفر 6 ملايين جنيه سنويًا محافظ الغربية: تجربة جديدة لنقل القمامة توفر 6 ملايين جنيه سنويًا

مصراوي Masrawy

12:49 م الأحد 27 ديسمبر 2020

الغربية-مروة شاهين:

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة بدأت اليوم في تنفيذ تجربة جديدة ورائدة لنقل المخلفات تساهم في توفير ٥٠٠ ألف جنيه شهرياً وتخفيض تراكمات القمامة في النقاط الوسيطة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لمعدات النظافة بالمراكز والمدن والأحياء والمتمركزة بمنطقة كوبري جيهان بطنطا بحضور مندوبي شركات الصيانة.

وأوضح الدكتور محمد الحضري استشاري الأعمال الميكانيكية بالمحافظة والمشرف على المشروع، أن المحافظة لديها مشكلة كبيرة تتمثل في عدم وجود ظهير صحراوي، الأمر الذي يترتب عليه تجميع ٢٠٠٠ طن يومياً من القمامة والمخلفات في النقاط الوسيطة من خلال المعدات الخاصة بكل مركز ومدينة لحين نقلها إلى المدفن الصحي بالسادات.

كما أشار الحضري إلى أن الإمكانيات الحالية في مصنعي تدوير القمامة بالمحلة ودفرة لا تسمح بعملية الفرز بشكل يومي، مما يتسبب في وجود تراكمات كثيرة داخل تلك المصانع وأيضاً داخل النقاط الوسيطة بالمراكز والمدن، ولذلك جاءت فكرة تجميع المعدات المستخدمة في نقل المخلفات إلى المدفن الصحي بالسادات في أسطول واحد يضم ( ٣٠ سيارة قلاب سعة ٢٠ طن، ١٠ سيارات قلاب سعة ٤٠ طن و ٨ سيارات مكبس سعة ٤٠ طن )، وتم وضع جدول زمني بحيث يستخدم كل مركز ومدينة هذا الأسطول مرة واحدة أسبوعياً من خلال ورديتين، بالإضافة إلى تجميع المخلفات من مصنع دفرة مرتين أسبوعياً من خلال ورديتين وكذا مصنع المحلة.

وأوضح الدكتور طارق رحمي أن تلك التجربة تأتي في إطار حرص المحافظة علي استخدام البيانات وتحليلها من أجل الوصول إلى أفضل النتائج ، حيث ستوفر هذه التجربة ما لايقل عن ٦ ملايين جنيه سنوياً في استهلاك السولار وزيادة العمر الافتراضي للمعدات بالإضافة إلى تقليل التراكمات في النقاط الوسيطة وبمصنعي التدوير في المحلة ودفرة.

يُذْكَر أن هذا الاصطفاف تم عقب قيام مراكز الصيانة المعتمدة بمراجعة المعدات وعمل الصيانة اللازمة لها تمهيداً للبدء في العمل من اليوم.

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