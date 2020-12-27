75 فدانًا.. مجمع متكامل لإنتاج الثروة الحيوانية والداجنة في طور سيناء

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جنوب سيناء- رضا السيد:

تسعى محافظة جنوب لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم، بإقامة مجمع متكامل لإنتاج الثروة الحيوانية، لسد احتياجات المواطنين بكافة مدن المحافظة.

قال المهندس أسامة إبراهيم، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إن جهاز الخدمة الوطنية قام بتحديد الموقع المناسب لإقامة مجمع متكامل لإنتاج الثروة الحيوانية والداجنة بوادي ميعير التابع لمدينة طور سيناء، وبناءً على هذا الاختيار قرر محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، تخصيص 75 فدانًا لهذا الغرض.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن هذا المشروع يتضمن مزارع دواجن بأنواعها " تسمين، بياض، أمهات، تفريخ "، ومصنع أعلاف، وثلاجة، إضافة إلى أسطول نقل كامل لتوزيع منتجات المجمع بجميع مدن المحافظة، وأيضًا بالمحافظات الأخرى، وعند تحقيق فائض في الإنتاج سيجرى التصدير للخارج عن طريق ميناء الطور.

وأكد وكيل الوزارة في تصريح له اليوم الأحد، أن المشروع يهدف في المقام الأول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للمواطنين من اللحوم الحيوانية والداجنة، وتزويد القطاع السياحي بكافة الإحتياجات الخاصة به، إضافة إلى توفير المئات من فرص العمل لأبناء محافظة جنوب سيناء.

وأكد أنه سيجري الاستعانة بجهاز الخدمة الوطنية لما لديه الخبرة الكافية في مجال تربية الثروة الحيوانية والداجنة، حيث نجح في إقامة العديد من المشروعات في هذا المجال داخل المحافظات المختلفة.