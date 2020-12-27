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ضبط 1200 عبوة شحوم سيارات غير مطابقة للمواصفات بالإسكندرية

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ضبط 1200 عبوة شحوم سيارات غير مطابقة للمواصفات بالإسكندرية ضبط 1200 عبوة شحوم سيارات غير مطابقة للمواصفات بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

12:33 م الأحد 27 ديسمبر 2020

الإسكندرية – محمد عامر:

ضبطت مباحث والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 1195 عبوة شحوم سيارات تحمل علامات تجارية وهمية وغير مطابقة للمواصفات القياسية داخل مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة شحوم السيارات.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد حيازة المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة شحوم السيارات كميات كبيرة من المنتجات المغشوشة، تمهيدا لطرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبإستهداف المصنع المشار إليه، عثر على 1195 عبوة شحوم مدون عليها بيانات تجارية وهمية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية، و700 كيلو جرام بودرة "مستلزمات إنتاج".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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