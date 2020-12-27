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إدارة بنها التعليمية: امتحانات الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي فترة مسائية

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إدارة بنها التعليمية: امتحانات الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي فترة مسائية إدارة بنها التعليمية: امتحانات الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي فترة مسائية

مصراوي Masrawy

12:21 م الأحد 27 ديسمبر 2020

القليوبية - أسامة علاء الدين:

عقد عبد الرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية، اليوم الأحد، اجتماعا تنسيقيا مع مديري المراحل التعليمية، والموجهين الأوائل، لمناقشة كيفية عقد امتحانات طلاب الصف الثاني الإعدادي والخامس الابتدائي.

جرى خلال الاجتماع، التنبيه على مديري المراحل والموجهين، بتطبيق ما جاء باجتماع مدير الإدارات التعليمية مع السيد الفيومي وكيل الوزارة، والذي شدد على أن تكون امتحانات الصف الخامس الابتدائي فترة مسائية أما الثاني الإعدادي فترة مسائية يوم 5 يناير، حيث يؤدي فيها الطلاب امتحانات التربية الدينية والتربية الفنية.

كما شدد مدير الإدارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتعقيم وتطهير اللجان الانتخابية.

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