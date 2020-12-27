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مصرع سيدة دافعت عن زوجها خلال مشاجرة في قنا

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مصرع سيدة دافعت عن زوجها خلال مشاجرة في قنا مصرع سيدة دافعت عن زوجها خلال مشاجرة في قنا

مصراوي Masrawy

12:17 م الأحد 27 ديسمبر 2020

قنا-عبدالرحمن القرشي :

دفعت ربة منزل بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا، حياتها دفاعا عن زوجها أثناء مشاجرة مع ابن عمه بسبب خلافات الميراث.

تلقى اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا، إخطارا من العميد محمد ياسر مدير المباحث بمصرع "آية.م" ٢٣ عامًاربة منزل ومقيمة بقرية الحجيرات بقنا إثر إصابتها بطلق نارى.

كشفت تحريات اللواء عاطف أبو الوفا رئيس فرع الأمن العام بقنا أنه أثناء جلوس زوج المجنى عليها مع ابن عمه لتقسيم الميراث نشبت بينهما مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بإخراج سلاح ناري محاولا قتل ابن عمه إلا أن المجني عليها تصدت للمتهم وحاولت أخذ الطبنجة منه فخرجت طلقة أصابتها فى صدرها ولقيت مصرعها دفاعا عن زوجها.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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