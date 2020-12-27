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رئيس جامعة السويس: إنشاء معهد تكنولوجيا النانو وإضافة تخصصات فريدة

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رئيس جامعة السويس: إنشاء معهد تكنولوجيا النانو وإضافة تخصصات فريدة رئيس جامعة السويس: إنشاء معهد تكنولوجيا النانو وإضافة تخصصات فريدة

مصراوي Masrawy

12:15 م الأحد 27 ديسمبر 2020

السويس – حسام الدين أحمد:

قال الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، إن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي وافق على إنشاء معهد علوم وتكنولوجيا النانو للدراسات العليا بجامعة السويس.

وأوضح رئيس جامعة السويس في تصريحات صحفية اليوم أن إنشاء معهد علوم وتكنولوجيا النانو يمثل إضافة جديدة للتخصصات الفريدة وغير النمطية التي تتميز بها كليات جامعة السويس.

وأشار الى أن المعهد يأتي ليواكب توجهات الدولة المصرية بالاهتمام بالبحث العلمي وتطوير أدواته والسير في ركب التخصصات الحديثة في العالم التي من شأنها أن تكون من مقومات النهوض والتقدم لأرض الكنانة.

ووجه الشرقاوي الشكر للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي عما يقدمونه من دعم مستمر لأجل النهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في .

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