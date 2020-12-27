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تحديد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل في كفر الشيخ

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تحديد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل في كفر الشيخ تحديد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

12:14 م الأحد 27 ديسمبر 2020

كفر الشيخ - إسلام عمار:

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، جدول امتحان الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 -2021، بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

ووفق بيان محافظة كفر الشيخ، اوضح أن امتحانات النقل تبدأ يوم 10 يناير 2020، وتنتهي 4 فبراير 2021، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 26 يناير، وتنتهي 4 فبراير 2021.

وفي السياق عقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، اجتماعاً لمناقشة الاستعدادات لعقد الامتحانات، وفق توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور الدكتور شاكر ندا، وكيل المديرية، والدكتور سلامة الويشى، مدير عام التعليم العام، ومحمد السبكي مدير عام التعليم الفني، وإبراهيم خضر، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديرى الإدارات التعليمية.

وشددت وكيل الوزارة، خلال الاجتماع على تنفيذ قرار رئيس الوزراء، ومحافظ كفر الشيخ، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة المستجد، وضرورة تعقيم كافة المدارس على اختلاف أنواعها، و ضرورة تعقيم اللجان الامتحانية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على الصحة العامة للطلاب.

وأكدت وكيل الوزارة أن جدول الامتحان راعى منع التجمعات والتباعد الاجتماعي، حفاظا على صحة الطلاب، ووضع صالح الطلاب قيد الاعتبار، فيما جهت بالاهتمام بالمباني الإدارية، و الدواوين، و نظافتها، وتعقيمها، والتباعد بين الموظفين حفاظا على العملية التعليمية ولتحسين أدائهم.

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