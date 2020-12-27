أمانة النواب تستقبل الأعضاء الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية بالنظام الفردي

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مصراوي Masrawy

مصراوي

شهد مجلس النواب اليوم الأحد، حفل استقبال الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، لاستخراج كارنيهات العضوية والتى تستمر لمدة 3 أيام من (5) محافظات هي( القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح ) بإجمالي 90 نائبا.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، أنه سيتم استقبال نواب (10) محافظات غدا، هي ( بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ )، بإجمالي 108 نائبا.

الثلاثاء 29 ديسمبر :

نواب (12) محافظة هي:

( الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط ، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال جنوب سيناء )، بإجمالي 86 نائبا.

ودعت الأمانة العامة النواب المعنيين للحضور بالبهو الفرعوني للمجلس في اليوم المحدد وذلك لاستلام بطاقات العضوية والحقائب البرلمانية، وكذلك الصالون الخاص بقاعة 25 يناير لإجراء اللقاءات التليفزيونية والصحفية اللازمة لمن يرغب.