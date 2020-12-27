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مباشر – السيد جمال: حققت المملكة العربية السعودية فائضا بالميزان التجاري خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2020، بعد تعافي حركة التجارة بالأشهر الأخيرة، مع تخفيف إجراءات الإغلاق عقب تراجع حدة جائحة كورونا بموجتها الأولى.

وأظهرت إحصائية أعدها "مباشر"، تستند لبيانات هيئة الإحصاء السعودية، تحقيق المملكة فائضا بالميزان التجاري بقيمة 134.71 مليار ريال في أول 10 أشهر من العام 2020، مقابل فائض قيمته 338.86 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وانخفض الفائض التجاري للمملكة 60.25% في العام الحالي حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، بتراجع قيمته 204.15 مليار ريال على أساس سنوي.

واستعاد الميزان التجاري للمملكة توازنه بالأشهر الماضية، بعد أن سجل عجزا خلال شهري أبريل/ نيسان، ويونيو/ حزيران؛ بالتزامن مع تفشي وباء كورونا عالميا خلال الربع الثاني من العام، ليعود مجددا لتحقيق فائض في آخر 4 أشهر.

وحققت المملكة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول ثاني أعلى فائض تجاري منذ تفشي الوباء في مارس/ آذار الماضي ورابع أعلى فائض في 2020؛ بقيمة 16.36 مليار ريال، مقابل 12.77 مليار ريال في الشهر السابق، و18.39 مليار ريال في أغسطس/ آب.

التبادل التجاري دون تريليون ريال.. وأكتوبر الأعلى خلال 8 أشهر

وعلى مستوى إجمالي التبادل التجاري للمملكة، سجل انخفاضا في الـ10 أشهر الأولى من عام 2020 بنسبة 27.59%، ليتراجع دون التريليون ريال خلال تلك الفترة وبانخفاض يعادل 356.09 مليار ريال عن حجم التبادل في الفترة المماثلة من العام 2019.

وبلغ إجمالي تجارة المملكة السلعية (الصادرات والواردات) 934.46 مليار ريال في العام الحالي حتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول، مقابل 1.29 تريليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتراجع التبادل التجاري للمملكة بشكل حاد خلال شهري مايو/ أيار وأبريل/ نيسان بنسبة 49.65% و47.3% على التوالي؛ إذ انخفض خلالهما إلى 71.04 مليار ريال و75.2 مليار ريال على الترتيب.

وحققت المملكة تعافيا بحركة التجارة الخارجية مع بدء تخفيف إجراءات الإغلاق، لتحقق خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول أعلى مستوى للتبادل التجاري في 8 أشهر، ليناهز الـ 100 مليار ريال.

ووصل التبادل التجاري خلال أكتوبر/ تشرين الأول إلى 99.24 مليار ريال، وهو أعلى مستوى منذ شهر فبراير/ شباط والذي بلغ خلاله 108.66 مليار ريال.

وعلى الرغم من انخفاض حركة التبادل في أكتوبر/ تشرين الأول بنحو 21.6% على أساس سنوي، ارتفع بنسبة 5.7% عن الشهر السابق.

الصادرات تتراجع 34% على أساس سنوي

وأظهرت الإحصائية، انخفاض قيمة الصادرات السعودية (البترولية وغير البترولية) بنسبة 34.4% في أول 10 أشهر من عام 2020، لتتراجع بقيمة 280.12 مليار ريال عن حجم الصادرات في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ووصلت قيمة صادرات المملكة خلال تلك الفترة إلى 534.58 مليار ريال، مقارنة مع 814.7 مليار ريال في أول 10 أشهر من عام 2019.

وسجلت صادرات المملكة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول أعلى مستوى للصادرات في 9 أشهر، بإجمالي 57.8 مليار ريال، وهو أعلى مستوى للصادرات منذ شهر يناير/ كانون الثاني عندما وصلت خلاله إلى 83.04 مليار ريال

وتأثرت صادرات المملكة بانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 40.6% في أول 10 أشهر من عام 2020، إلى 372.08 مليار ريال، مقابل 626.83 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2019.

وتراجعت الصادرات غير البترولية بنحو 13.8%، إلى 162.51 مليار ريال، مقابل 188.62 مليار ريال في الفترة المماثل من العام الماضي.

الواردات تنخفض 16%

وسجلت الواردات السلعية للمملكة انخفاضا بأول 10 أشهر من عام 2020 بنسبة 15.97%، وبتراجع قيمته 75.97 مليار ريال على أساس سنوي.

ووصل قيمة واردات المملكة من السلع، بحسب الإحصائية، إلى 399.87 مليار ريال في العام الحالي حتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول، مقابل 475.84 مليار ريال بالفترة ذاتها من عام 2019.

وتراوحت واردات المملكة في العام الحالي بين 34.5 مليار ريال كأقل فاتورة في 2020، و44.5 مليار ريال كأعلى مستوى تصل إليه خلال العام.

ووصلت خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول لأعلى مستوى لها في 4 أشهر، مسجلة 41.44 مليار ريال، وهو الأعلى منذ شهر يونيو/ حزيران عندما بلغت خلاله 44.52 مليار ريال.

وأظهرت إحصائية سابقة لـ"مباشر"، تحقيق المملكة فائضاً بالميزان التجاري بقيمة 118.15 مليار ريال خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2020، مقابل 311.9 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

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