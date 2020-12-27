زعم تعيينهم بوظائف حكومية.. ضبط شخص استولى على أموال مواطنين بسوهاج

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مصراوي Masrawy

كتب -علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، من ضبط شخص استولى على أموال المواطنين بزعم تعيينهم في وظائف حكومية.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (عدد من المواطنين- مقيمين بدائرة قسم شرطة أول سوهاج) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم مقدرته على الحاقهم بوظائف حكومية مدعياً علاقاته ونفوذه بمسئولي تلك الجهة على خلاف الحقيقة.

تحـريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد، أكدت صحة الواقعة وأسفرت عن قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج – له معلومات جنائية) بممارسة نشاطاً إجرامياً في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي التعيين بوظائف حكومية من خلال إيهامهم بقوة علاقاته بمسئولي العديد من الجهات، وقدرته عى إلحاقهم بوظائف بتلك الجهات (خلافاً للحقيقة)، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكين، إلا أنه لم يفِ بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.