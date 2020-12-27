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تليجراف: جونسون يتوقع تغيرات كبيرة بعد اتفاق بريكست

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تليجراف: جونسون يتوقع تغيرات كبيرة بعد اتفاق بريكست تليجراف: جونسون يتوقع تغيرات كبيرة بعد اتفاق بريكست

مصراوي Masrawy

12:19 م الأحد 27 ديسمبر 2020

لندن- (د ب أ):

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن هناك تغيرات كبيرة قادمة في المملكة المتحدة نتيجة للاتفاق التجاري الذي تفاوضت عليه حكومته مع الاتحاد الأوروبي، استكمالا لانفصال البلاد عن التكتل، حسبما ذكرت صحيفة تليجراف.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن جونسون صرح لصحيفة صنداي تليجراف في أول مقابلة له منذ التوصل إلى الاتفاق في 24 ديسمبر بالقول: "لا يمكننا أن نقرر فجأة أننا أحرار ثم لا نقرر كيفية ممارسة هذه الحرية ... هذه لها أجندة واضحة للتوحيد والارتقاء بالمستوى ونشر الفرص في جميع أنحاء البلاد".

ويسمح الاتفاق الخاصة بخروج المملكة المتحدة من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي بالتعريفة الجمركية وتجارة السلع الخالية من الحصص بعد 31 كانون أول/ديسمبر الجاري. ولا ينطبق ذلك على قطاع الخدمات – والذي يمثل نحو 80% من المملكة المتحدة - أو الخدمات المالية.

وقال جونسون أنه الآن وقد اكتسبت المزيد من الحرية لوضع اللوائح بشكل مستقل، ووضع السياسة المالية وسياسة الهجرة، فإن المملكة المتحدة لن "تختلف من أجل الاختلاف ... (بل) سوف تتصرف بشكل مختلف عندما يكون ذلك مفيدا للشعب البريطاني".

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