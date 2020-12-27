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مصراوي Masrawy

موسكو- (أ ش أ):

أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور" إجراء أكثر من 89 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في روسيا.

وذكر الهيئة الروسية - في بيان اليوم الأحد - أنه لا يزال 656 ألفا و105 أشخاص في روسيا قيد الإشراف الطبي للاشتباه بإصابتهم بالفيروس التاجي.. مشيرا إلى إجراء 494 ألف اختبار للكشف عن فيروس "كورونا" المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكانت روسيا قد بدأت في الخامس من ديسمبر الجاري حملة التطعيم الجماعي ضد فيروس "كورونا" بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.