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الاحتلال الإسرئيلي يغلق سجن ريمون بشكل كامل بسبب كورونا

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الاحتلال الإسرئيلي يغلق سجن ريمون بشكل كامل بسبب كورونا الاحتلال الإسرئيلي يغلق سجن ريمون بشكل كامل بسبب كورونا

مصراوي Masrawy

12:16 م الأحد 27 ديسمبر 2020

رام الله- (أ ش أ):

أغلقت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد سجن "ريمون" بشكل كامل، بعد الإعلان عن إصابة عدد من السّجانين، والسّجناء بفيروس "كورونا".

وذكر نادي الأسير الفلسطيني - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن إغلاق سجن "ريمون" يؤكد تصاعد مخاطر احتمالية انتشار الوباء بشكلٍ واسع بين صفوف الأسرى، مع استمرار الإعلان عن مزيد من الإصابات بين صفوف السّجانين، وهم المصدر الأول لنقل عدوى الفيروس للأسرى، لافتًا إلى أنه سيتم أخذ عينات لعدد من الأسرى خلال هذا اليوم.

وأضاف البيان أن الإعلان عن وجود إصابات بين السّجانين، يأتي بعد يوم على التصريحات العنصرية التي بثها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي حول اللقاح، والمتمثلة بأن إعطاء الأسرى اللقاح لن يكون من ضمن الأولويات، وسيكون مرهونًا بتصريح من الإسرائيلية.

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