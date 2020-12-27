أخبار عاجلة

بسبب "كورونا".. ممنوع دخول رأس البر لغير قاطنيها -
‏الصحة العالمية تمنح موافقتها الطارئة على لقاح فايزر -
رئيس لجان التحكيم في "مهرجان الإبل": قراراتنا دقيقة.. ونسبة الخطأ في عملنا تكاد تكون معدومة -
"النقل والمواصلات" تتصدى لـ4173 مخالفة في محطات المترو والقطارات -
روسيا تسعى للدوران حول القمر في خطوة تعتبر الأولى من نوعها -
القوى العاملة: تحصيل 700 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية -
"مكافحة الفساد": إعفاء الراشي من العقوبة الأصلية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها -
إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا -
"الرميح" يطلع على جهود "إغاثي الملك سلمان" لدعم اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري -
خبير عالمي في التصدي لـ "كورونا": اللقاح الذي وفرته المملكة آمن ومتوفر للجميع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

صحيفة سعودية: استضافة الرياض لقمة التعاون الخليجي تعزيز لأواصر الترابط بين الدول الأعضاء

Print
صحيفة سعودية: استضافة الرياض لقمة التعاون الخليجي تعزيز لأواصر الترابط بين الدول الأعضاء صحيفة سعودية: استضافة الرياض لقمة التعاون الخليجي تعزيز لأواصر الترابط بين الدول الأعضاء

مصراوي Masrawy

12:15 م الأحد 27 ديسمبر 2020

الرياض- (أ ش أ):

أكدت صحيفة (البلاد) ، أن استضافة الرياض خلال الأسبوع الأول من شهر يناير القادم أعمال الدورة الحادية والأربعين لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو تعزيز لأواصر الترابط والتكامل بين الدول الأعضاء والدفع بالعلاقات إلى آفاق أوسع بما يلبي تطلعات شعوب المنطقة.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان " قمة الرياض" - أنه بالتوازي مع الإنجازات التنموية والاقتصادية، تجسد استضافة الرياض للقمة، حرص المملكة وقيادتها الحكيمة على وحدة الصف الخليجي وتعزيز روابط الأخوة والمصير المشترك، والمكتسبات النوعية الكبيرة التي أنجزتها دول المجلس في شتى المجالات تحت مظلة التعاون والعمل المشترك الذي تستشرف من خلاله آفاقاً أرحب للمستقبل والمزيد من الإنجازات.

وأضافت أن على مدى أكثر من أربعة عقود من عمر هذه المنظومة، حرصت المملكة بما تشكله من عمق إستراتيجي وثقل عربي وإسلامي ودولي، على دفع مسيرة هذا الكيان الخليجي وتعزيز دوره وتأثيره على كافة الأصعدة ومواجهة التحديات، وحرص القادة الأشقاء على تماسكه لما يمثله من أهمية كبرى في ترجمة التطلعات ودور استراتيجي للحفاظ على استقرار هذه المنطقة الحيوية من العالم والتصدي بحزم لكل من يهدد أمنها واستقرارها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
القوى العاملة: تحصيل 700 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

القوى العاملة: تحصيل 700 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر

بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر

سوق الأسهم السعودية بالعام 2020.. تقلبات وتحديات ونهاية إيجابية

سوق الأسهم السعودية بالعام 2020.. تقلبات وتحديات ونهاية إيجابية

مصر أرض الجمال.. السياحة تطلق أغنية لـ"شيرين عبد الوهاب" للتهنئة بـ 2021

مصر أرض الجمال.. السياحة تطلق أغنية لـ"شيرين عبد الوهاب" للتهنئة بـ 2021

شبكة عيون الإخبارية