مجلس "الصحفيين" يحيل المستشارة الإعلامية لوزير السياحة لـ"التحقيق النقابي"

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مصراوي Masrawy

مصراوي

قرر مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعه مساء أمس، والذي امتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، إحالة المستشارة الإعلامية لوزير السياحة والآثار، عضو الجمعية العمومية للنقابة، للجنة التحقيق النقابية، للتحقيق معها في الاتهامات الموجهة لها من الزملاء المكلفين بمتابعة ملف السياحة والآثار، على أن تستدعيها لجنة التحقيق للمثول أمامها الأسبوع المقبل.

وقرر المجلس إحالة الشكاوى المقدمة ضد أحد الأعضاء إلى لجنة التسويات، على أن يتولى محمود كامل وأيمن عبدالمجيد عضوا المجلس التوفيق بين الزملاء، وفي حالة فشل التسوية يحال الزميل المشكو في حقه إلى لجنة التحقيق النقابية.

وفوض المجلس ضياء رشوان نقيب الصحفيين لاستكمال الإجراءات الواجب اتخاذها لحل الأزمة مع وزارة السياحة والآثار بما يحفظ كرامة المهنة والنقابة والزملاء.

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