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عميد "طب أسيوط" يكشف العدد الحقيقي لمرضى كورونا بمستشفيات الجامعة

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عميد "طب أسيوط" يكشف العدد الحقيقي لمرضى كورونا بمستشفيات الجامعة عميد "طب أسيوط" يكشف العدد الحقيقي لمرضى كورونا بمستشفيات الجامعة

مصراوي Masrawy

12:02 م الأحد 27 ديسمبر 2020

أسيوط - محمود عجمي:

نفى الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، الأخبار المتداولة على مواقع صفحات التواصل الاجتماعي والتي تشير إلى وجود أعداد غير حقيقية ومبالغ فيها من مرضى كورونا في المستشفى الجامعي، مشيرًا إلى أن العدد الحالي لا يتجاوز 13 حالة فقط تتضمن 9 حالات بالغرف العادية، و4 حالات فقط بالعناية المركزة.

أضاف عميد كلية الطب بأسيوط، أنه جرى تطبيق المرحلة الأولى من خطة مستشفيات أسيوط الجامعية لمواجهة هجوم الفيروس المستجد والتي تتضمن تخصيص 18 سريرًا في قسم الاستقبال العام وذلك لفرز الحالات الواردة من منتسبى الجامعة وأسرهم وإجراء المسحة وأخذ العينات اللازمة للتأكد من إيجابية الإصابة، مع تخصيص الطابقين السادس والسابع من المستشفى الجامعي الرئيسي كمنطقة عزل للحالات الإيجابية والتي تضم 72 منهم 48 سرير للعلاج المجاني، و24 سريرًا للعلاج الخاص وأصحاب التعاقدات وهو ما يتضمن درجات مختلفة من العناية الطبية تتنوع ما بين عناية مركزة ومتوسطة وعادية، إلى جانب 6 أسرة عناية مركزة وعادية بمستشفى الأطفال الجامعي لخدمة الحالات الإيجابية من الأطفال حديثي الولادة وحتى سن 15 سنة .

وأشار الدكتور علاء عطية، إلى في حالة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا فمن المقرر أن يصل عدد الأسرة المخصص بقسم الاستقبال العام إلى 53 سرير لإجراء المسحات والعينة، كما من المقرر أن يصل عدد أسرة الخدمة الطبية لعلاج مرضى كورونا وعزلهم إلى 114 سريرًا بالمستشفى الجامعي الرئيسي ، كما يجرى زيادة أسرة علاج الحالات الإيجابية من الأطفال ليصل إلى 18 سرير بمستشفى الأطفال الجامعي .

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