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موسكو: الجيش السوري يقوم بتطهير 1.9 هكتار من الألغام خلال الـ 24 ساعة الماضية

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موسكو: الجيش السوري يقوم بتطهير 1.9 هكتار من الألغام خلال الـ 24 ساعة الماضية موسكو: الجيش السوري يقوم بتطهير 1.9 هكتار من الألغام خلال الـ 24 ساعة الماضية

مصراوي Masrawy

11:40 ص الأحد 27 ديسمبر 2020

موسكو- (أ ش أ):

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين السوريين، أن العسكريين السوريين قاموا خلال الـ 24 ساعة الماضية بتطهير أراضي بمحافظتي دمشق ودرعا من الألغام على مساحة 1.9 هكتار.

وذكر بيان للمركز الروسي اليوم الأحد أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بتطهير 1.9 هكتار من الألغام في مدينة دوما بمحافظة دمشق ومدينتي درعا وعثمان والنعيم بمحافظة درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 12 عبوة ناسفة قابلة للإنفجار.

وأشار البيان إلى عدم تسجيل عودة أي لاجئين إلى الأراضي السورية من لبنان أو الأردن خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحا أيضا عدم عودة أي نازحين إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا خلال نفس الفترة الزمنية.

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