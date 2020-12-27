الحبس سنة لربة منزل متهمة بحيازة أدوية مجهولة المصدر في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، اليوم الأحد، ربة منزل بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، وبراءة موظف بوحدة محلية؛ لاتهامهما في القضية رقم 8432 جنايات ثانٍ الزقازيق لسنة 2020، بحيازة أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر.

كانت حملة تموينية مدعومة بقوات أمنية داهمت مخزن أدوية خاص لبيع المستلزمات الطبيبة، تُديره "نجلاء.ف.م" 29 عامًا، ربة منزل، مُقيمة بدائرة قسم ثانٍ الزقازيق، وجرى ضبطها والمدعو "م.م.ا.ك" 35 عامًا، موظف بوحدة محلية بالزقازيق، فيما عُثر بداخل المخزن على أدوية ومستلزمات طبية محظور بيعها خارج وزارة الصحة، ومستلزمات طبية وأدوية مٌدرجة بجدول المواد المُخدرة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق.