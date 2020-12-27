أخبار عاجلة

رئيس لجان التحكيم في "مهرجان الإبل": قراراتنا دقيقة.. ونسبة الخطأ في عملنا تكاد تكون معدومة -
"النقل والمواصلات" تتصدى لـ4173 مخالفة في محطات المترو والقطارات -
روسيا تسعى للدوران حول القمر في خطوة تعتبر الأولى من نوعها -
القوى العاملة: تحصيل 700 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية -
"مكافحة الفساد": إعفاء الراشي من العقوبة الأصلية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها -
إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا -
"الرميح" يطلع على جهود "إغاثي الملك سلمان" لدعم اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري -
خبير عالمي في التصدي لـ "كورونا": اللقاح الذي وفرته المملكة آمن ومتوفر للجميع -
توزيع معاطف الغيث على قاصدي المسجد الحرام -
"آل الشيخ" يرفع الشكر للقيادة وحكومة البرازيل بنجاح مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جازان.. 2300 جراحة قلب وقسطرة في مستشفى الأمير محمد بن ناصر

Print
جازان.. 2300 جراحة قلب وقسطرة في مستشفى الأمير محمد بن ناصر جازان.. 2300 جراحة قلب وقسطرة في مستشفى الأمير محمد بن ناصر
خلال 2020.. قام في نفس الفترة بإجراء 952 عملية زراعة دعامة شريانية

جازان.. 2300 جراحة قلب وقسطرة في مستشفى الأمير محمد بن ناصر

أجرى مركز القلب في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، 2342 عملية جراحة قلب وقسطرة قلبية؛ وذلك خلال العام الجاري 2020م؛ حيث شملت العمليات: (137 عملية قلب مفتوح، و1121 عملية قسطرة قلبية منها 65 عملية قسطرة قلبية لحالات طارئة).

وأوضحت "صحة جازان" أن مركز القلب قام خلال نفس الفترة بإجراء 952 عملية زراعة دعامة شريانية، و110 عمليات زراعة جهاز منظم لضربات القلب، و8 عمليات زراعة جهاز صدمات القلب، إلى جانب 10 عمليات قسطرة علاجية لإقفال ثقوب بين الجدارية و3 عمليات توسيع للصمامات القلبية بالبالون.

وأبانت أن المركز قام بإجراء عملية زراعة للصمام الأورطي عن طريق القسطرة التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة؛ حيث تُعد من العمليات المتقدمة في مجال الرعاية القلبية المعروفة عالميًّا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رئيس لجان التحكيم في "مهرجان الإبل": قراراتنا دقيقة.. ونسبة الخطأ في عملنا تكاد تكون معدومة

رئيس لجان التحكيم في "مهرجان الإبل": قراراتنا دقيقة.. ونسبة الخطأ في عملنا تكاد تكون معدومة

"مكافحة الفساد": إعفاء الراشي من العقوبة الأصلية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها

"مكافحة الفساد": إعفاء الراشي من العقوبة الأصلية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها

إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا

"الرميح" يطلع على جهود "إغاثي الملك سلمان" لدعم اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري

"الرميح" يطلع على جهود "إغاثي الملك سلمان" لدعم اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري

شبكة عيون الإخبارية