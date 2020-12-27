جازان.. 2300 جراحة قلب وقسطرة في مستشفى الأمير محمد بن ناصر

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خلال 2020.. قام في نفس الفترة بإجراء 952 عملية زراعة دعامة شريانية

أجرى مركز القلب في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، 2342 عملية جراحة قلب وقسطرة قلبية؛ وذلك خلال العام الجاري 2020م؛ حيث شملت العمليات: (137 عملية قلب مفتوح، و1121 عملية قسطرة قلبية منها 65 عملية قسطرة قلبية لحالات طارئة).

وأوضحت "صحة جازان" أن مركز القلب قام خلال نفس الفترة بإجراء 952 عملية زراعة دعامة شريانية، و110 عمليات زراعة جهاز منظم لضربات القلب، و8 عمليات زراعة جهاز صدمات القلب، إلى جانب 10 عمليات قسطرة علاجية لإقفال ثقوب بين الجدارية و3 عمليات توسيع للصمامات القلبية بالبالون.

وأبانت أن المركز قام بإجراء عملية زراعة للصمام الأورطي عن طريق القسطرة التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة؛ حيث تُعد من العمليات المتقدمة في مجال الرعاية القلبية المعروفة عالميًّا.