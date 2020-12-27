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الغفلة.. شاهد ما حدث لشابيْن في أحد شوارع الهند

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فيديو الغفلة.. شاهد ما حدث لشابيْن في أحد شوارع الهند الغفلة.. شاهد ما حدث لشابيْن في أحد شوارع الهند
كانا في طريقهما إلى محل لإصلاح أجهزة الجوال

فيديو الغفلة.. شاهد ما حدث لشابيْن في أحد شوارع الهند

في لحظة غفلة كاملة عما ينتظرهما، كان شابان يسيران بأمان تام في أحد شوارع مدينة بهاراتبور في الهند، حين سقط فجأة على رأسيهما عمود من الطوب والأسمنت، فأصاب أحدهما بشكل مباشر.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث في المنطقة التجارية وسط مدينة بهاراتبور بولاية راجستان شمالي غرب الهند، حين كان الشابان يسيران بشارع في طريقهما إلى محل لإصلاح أجهزة الجوال.

ويُظهر الفيديو الذي نشر في وسائل إعلام هندية مؤخرًا، كيف كان الشابان يسيران ويتحدثان معًا، كان الشاب على اليسار متقدمًا مسافة بسيطة عن صديقه، حين سقط من مبنى مجاور عمود من طوب وأسمنت، فضرب الشاب على اليمين ضربة مباشرة في رأسه، فسقط الشاب فاقدًا الوعي وفوقه الطوب الذي تبعثر على الطريق؛ فيما ابتعد صديقه بسرعة بعدما أصيب ببعض جروح.

وفي الحال، أسرع العديد من المارة نحو الشاب الذي كان يرقد على الأرض بلا حراك، مخاطرين بتعرضهم لسقوط جدران من المبنى؛ لإنقاذ الشاب، وبالفعل صاح بعضهم مُنَبّهين عمال البناء في المبنى لما حدث، وبعدها نقلوا الشاب إلى المستشفى.

ونقلت وكالة أنباء آسيا الدولية "إيه إن آي" عن ضابط الشرطة رامكيشان ياداف: أنه "كانت هناك بعض أعمال البناء الجارية في متجر، وسقط العمود من الطابق الثالث، وتم توقيف صاحب المتجر وبعض عمال البناء والتحقيق معهم".

وأضاف ياداف: "أصيب شخص بجروح خطيرة، وتم إرساله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحالته مستقرة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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