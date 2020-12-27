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تشديدات أمنية.. وصول "طفل المرور" و2 من أصدقائه محكمة الطفل لجلسة الحكم بتهمة تعاطي الحشيش

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تشديدات أمنية.. وصول "طفل المرور" و2 من أصدقائه محكمة الطفل لجلسة الحكم بتهمة تعاطي الحشيش تشديدات أمنية.. وصول "طفل المرور" و2 من أصدقائه محكمة الطفل لجلسة الحكم بتهمة تعاطي الحشيش

مصراوي Masrawy

11:25 ص الأحد 27 ديسمبر 2020

كتب - محمود السعيد:

وصل "طفل المرور" و2 من أصدقائه إلى محكمة الطفل، المنعقدة بمجمع محاكم الأميرية، اليوم الأحد، لحضور جلسة الحكم عليهم بتهمة تعاطي الحشيش وإهانة شرطي.

وظهر المتهمون داخل الجلسة بملابس مدنية ويرتدون "الكمامة" للوقاية من ، فيما شهدت الجلسة تشديدات أمنية.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار إسلام نجيب، وعضوية المستشارين، كيرلس عاطف وإسلام أيمن.

ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات بإحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية؛ بهدف ارتكاب و تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير.

وذكرت النيابة العامة في بيان أنها أقامت الدليل قبل المتهمين من حاصل اقراراتهم بالتحقيقات، وما شهد به الشهود، وتبين من مطالعة عدد من المقاطع المرئية، وما ثبت ببعض التقارير الفنية المرفقة بالأوراق.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم "أحمد" و4 آخرين من أصدقائه بعد نشرهم يسخر من موظفين عموم وإهانة شرطي مرور وقيادة سيارة بدون ترخيص، وفي غير الأحوال المصرح بها.

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