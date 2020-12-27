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رئيس جامعة أسيوط: خطة في المستشفيات لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

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رئيس جامعة أسيوط: خطة في المستشفيات لمواجهة الموجة الثانية من كورونا رئيس جامعة أسيوط: خطة في المستشفيات لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

مصراوي Masrawy

11:39 ص الأحد 27 ديسمبر 2020

أسيوط- محمود عجمي:

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على استمرار تقديم الخدمة الصحية اللازمة لعلاج مصابي المستجد من المنتسبين للجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وأيضاً لأسرهم وكذلك من الطلاب؛ مشيرًا إلى أن مستشفيات أسيوط الجامعية تستقبل الحالات المرضية المتداخلة والحرجة من المرضى المحولين من مستشفيات وزارة الصحة فقط.

قال رئيس جامعة أسيوط، إنه جرى وضع خطة تدريجية لمواجهة احتياجات كل مرحلة وذلك وفقاً مع أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا ، واتخاذ الإجراءات لمواجهة أي زيادة في حالات المصابين .

وكشف الدكتور طارق الجمال، إلى مراجعة إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية للتأكد من وجود كميات مخزون كافية من الأدوات الوقائية الشخصية اللازمة لعمل الأطقم الطبية وكذلك المطهرات وأدوات التعقيم ، إلى جانب الأدوية والمحاليل وأجهزة التنفس الصناعي المستخدمة فى علاج مرضى الفيروس المستجد .

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